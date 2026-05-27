PREMINULA MAJKA BRANKA BABIĆA: Poznati biznismen saopštio tužnu vest - Pre samo 5 meseci ostao bez OCA

Samo 5 meseci nakon što je izgubio oca, poznati biznismen Branko Babić sada je ostao i bez majke Vere Babić.

Babić se zbog njenog odlaska oglasio na mrežama i oprostio od nje.

Babić je objavio sliku na kojoj je pozirao sa majkom, crno-belu i postavio crno srce:

- Hvala ti majko - napisao je Babić.

U komentarima ispod objave, Branko je dobio mnogo poruka podrške:

"Saučešće vašoj porodici", "Branko, drži se", "Iskreno saučešće"...

Krajem decembra izgubio oca

Babić je krajme decembra izgubio oca koji se dugo borio sa opakom bolešću. On je vest o najtežem gubitku saopštio u emisiji Hit Tvit na televiziji Pink.

- Umro mi je otac pre sedam dana - kazao je milioner tada u emisiji.

Postao otac blizanaca pre 5 dana

Srpski milioner Branko Babić i njegova supruga Milica dobili su blizance - ćerku i sina, pre samo pet dana pre očeve smrti.

Babić iz prethodnog braka ima dva sina.

Autor: Iva Besarabić