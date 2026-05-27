Porodila se naša odbojkašica: Dobila sina sa poznatim košarkašem, a tek da čujete koje su ime dali nasledliku, oduševićete se (FOTO)

Srpska odbojkašica Milica Tasić i argentinski košarkaš Luka Vildosa dobili su sina. Srećnu vest potvrdio je Vildozin klub, Virtus iz Bolonje.

Prelepe vesti stigle su iz Italije – naša odbojkašica Milica Tasić i njen suprug, košarkaš Bolonje Luka Vildosa, postali su roditelji dečaka kojem su dali ime Teo.

Italijanski klub je na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama objavio prvu fotografiju ponosnih roditelja sa bebom, čestitajući im prinovu. Ovaj radostan događaj usledio je nakon važne pobede Virtusa nad Trentom rezultatom 106:96, čineći dan zaista posebnim za klub i igrača.

- Rođen je Teo Vildoza. Sin. Pobeda na terenu. Dani poput ovoga su nezaboravni. Čestitke Luki i mami od porodice Virtus.

Ime Teo potiče iz staroslovensko poreklo i znači "Božji dar". Ovo ime simbolizuje karijerne sklonosti.

