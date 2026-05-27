Supruga našeg pevača ima vanbračnog sina! Živi u Americi i ima dva fakulteta, a evo da li ga viđa: Nisam u kontaktu sa njegovim ocem

Slađana Trajković, supruga pevača Radiše Trajkovića Đanija, ima vanbračnog sina koji živi u Americi. Pored dva sina i ćerke koje je dobila u braku sa Đanijem, ima i sina Nikolu, kojeg je dobila u vanbračnoj zajednici pre braka sa pomenutim pevačem.

Ona je tada sa ocem svog prvog deteta živela u Prištini, a nakon što su se rastali, on se preselio u Ameriku sa njihovim sinom koji danas ima 32 godine.

- Sa tim čovekom, njegovim ocem, nisam bila u braku. Nikolu smo dobili u vanbračnoj zajednici. Moj sin Nikola živi u Americi, tamo je završio studije, dva fakulteta ima i ima posao. Prelep je dečko, predivan, pametan, kulturan, školovan... - započela je priču Slađa Trajković za "Pink" i otkrila da li su njena ostala deca u kontaktu sa polubratom.

- Ostala moja deca jesu u kontaktu sa Nikolom kad dođe preko leta u Srbiju. Kad je slobodan, čuju se. Više se deca čuju sa njim, nego ja. Nisam ga skoro videla, poslednji put sam ga videla prošle godine. Tada smo se sa njim videli Sofija, Marko i ja, Miloš nije bio u Beogradu, tako da se nije video sa njim, nažalost - rekla je Slađa, a na pitanje da li se njen suprug Radiša Trajković Đani upoznao sa njenim vanbračnim sinom i u kakvim su odnosima, ona odgovara:

- Naravno da su se upoznali. Nikola gotivi Đanija, kao i on njega, a i moja ostala deca ga jako vole. Ista majka ih je rodila, pa nebitno ko je otac.

Trajkovćeva ističe da je ponosna na svu svoju decu.

- Svi moji bližnji, moja familija i prijatelji znaju za Nikolu, i kad me pitaju koliko dece imam, ja nikada nisam rekla troje, nego četvoro, a sa Đanijem troje. Ponosna sam na svu svoju decu. Imati četovoro dece veliki je uspeh, i da sam mogla, još bih ih ja rađala. Nažalost, nisam mogla, jer sam njih četvoro rodila na carski rez i bilo je povuci-potegni kad je trebalo da rodim Sofiju. To je baš bila hrabrost - rekla je Slađa i otkrila u kakvom je odnosu sada sa Nikolinim ocem.

- Nisam u kontaktu sa Nikolinim ocem, nema ni potrebe. Naš sin je veliki, ostvaren, nije dete. Mnogo godina je prošlo otkad se nisam videla sa tim čovekom - zaključila je Slađa.

Đanija ujeo gost na svadbi

Folk pevač Radiša Traković Đani završio je u bolnici nakon što ga je gost na privatnoj proslavi Staroj Pazovi, koja se dogodila u petak, ujeo za stomak. Đani je primio tetanus i sada se oporavlja. Iako je objavljeno da je došlo do sukoba između pevača i gosta, zapravo je situacija bila drugačija.

Gosta je pogodila pesma, pa je u naletu euforije ugrizao Đanija za stomak.

- Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije povredio mladež pevaču - rekao je izvor.



Autor: N.B.