Pre sedam dana mu ugradili stent: Pevač nakon operacije, napustio Srbiju, evo gde se nalazi

Pevaču Aleksi Jeliću pre sedam dana ugrađen je stent, a on se uspešno oporavlja od intervencije, a sada se oglasio na mrežama.

Naime, Aleksa je spakovao kofere i otišao u Barselonu gde uživa za sve pare. Na prvoj slici od ugradnje stenta, Aleksa pozira sa naočarama za sunce, a uz nju je napisao kratku poruku: "Između sunca i mira".

Detalje o njegovom zdravstvenom stanju podelio je njegov otac, Dragi Jelić. On je objasnio da je Aleksi ugrađen stent na karotidi nakon što su lekari otkrili ozbiljno suženje ovog krvnog suda. Ono što je posebno interesantno jeste da pevač nije imao nikakve ozbiljnije simptome, već je problem otkriven potpuno slučajno, tokom redovnog pregleda.

"Ništa nije osetio, išao je na kontrolu, i tada su videli da mu je bila povećana zapušenost karotide - bila je 80, dok je ranije imao 40, tako da su lekari savetovali intervenciju", istakao je Dragi Jelić.

Otac pevača je dodao da je na početku postojala opcija klasične operacije, ali su lekari ipak zaključili da situacija može da se reši stentom.

"Sve je kako treba, on je super, dobro se oseća", poručio je Dragi tada za "Telegraf".

