ŽESTOKO! Goga Sekulić odbrusila Zorani Mićanović nakon prozivki: Ja sam bila top model u tvojim godinama, a ti si...

Nov rata na pomolu?!

Voditelj Božo Dobriša razgovarao je sa pevačicom Gogom Sekulić tokom njenog boravka u Crnoj Gori.

Boža je upitao je Gogu kako gleda na to što joj je Zorana Mićanović dala ocenu 2 za stajling:

- Meni je ona jako simpatična. Iskreno ljudi imaju prava da komentarišu, što se tiče stajlinga, bio je stajling za spot, neki leopard, ja to ne nosim, to je bilo za potrebe snimanja spota, i nije problem da mene komentariše, ali što je ušla u dubiozu. Dovoljno bi billo da je rekla da joj se ne sviđa, i dala ocenu. Rekla je da sam punija, debela, mogla je da da ocenu, a ne da komentariše Gogu Sekulić, koja je dvadeset godina na sceni, a u njenim godinama sam imala trbušnjake, bila sam top model, a ne da me komentariše neko ko je puniji, ali meni je i ona tako simpatična. Opet ću reći - Zorana ja nisam u leopardu izašla u grad, već sam snimala spot - rekla je Goga.

