Posle 17 godina, nešto novo: Viki Miljković šokirala, evo šta ona i Taške spremaju

Folk zvezda Violeta Viki Miljković uskoro će obradovati publiku novim pesmama i projektom koji njeni fanovi sa nestrpljenjem iščekuju godinama. Posle dugog perioda tokom kojeg je objavljivala singlove i pažljivo birala svaki muzički korak, Viki je odlučila da svojoj publici podari ono što su mnogi priželjkivali – novi album, prvi nakon čak 17 godina.

Prve dve pesme sa albuma publika će imati priliku da čuje već u junu, a jedna od njih biće i poseban duet sa Nerminom Handžićem, dok će druga biti njena solo numera. Već sada vlada veliko interesovanje za nove pesme, jer publika zna da Viki nikada ne bira prečice i da iza svakog njenog projekta stoje emocija, kvalitet i ozbiljan rad.

Na novim numerama folk zvezda radila je godinama zajedno sa suprugom, kompozitorom, harmonikašem i producentom Draganom Taškovićem Tašketom.

Njih dvoje su svaki detalj pažljivo stvarali, birali melodije, tekstove i aranžmane, želeći da publici ponude pesme koje će trajati i koje će se slušati godinama. Upravo zbog toga ovaj album za Viki ima posebnu težinu, jer je u njega uložila mnogo ljubavi, vremena, emocija i iskrene posvećenosti muzici.

Iako je tokom karijere snimala različite muzičke žanrove i pokazala da sa lakoćom može da iznese i najzahtevnije pesme, Viki je ostala dosledna emociji po kojoj je publika prepoznaje. Njene pesme obeležile su brojne generacije, a mnoge od njih danas važe za vanvremenske hitove koji se pevaju na svim merdijanima. Zato nema sumnje da će i nove numere pronaći put do srca publike i doneti neku novu emociju, uspomenu i priču.

Publika još uvek ne može ni da nasluti šta sve Viki priprema. Nove pesme samo su deo velikog projekta na kojem se dugo radilo, a pevačica će uskoro otkriti i druga iznenađenja koja je spremila za svoju publiku širom sveta. Oni koji su imali priliku da čuju delove novih pesama tvrde da Viki donosi potpuno novu energiju, ali i emociju po kojoj je godinama prepoznatljiva.

Posebnu važnost ovom projektu daje i činjenica da će album Viki Miljković, kao i album Nermina Handžića, biti prvi projekti produkcijske kuće “Balkan Sound Factory”, koju je osnovao Dragan Tašković Taške. Na taj način započinje jedno novo poglavlje njihove muzičke priče, iza kojeg stoji ogromno iskustvo, znanje i ljubav prema muzici.

Posle mnogo godina rada, stvaranja i uspešne karijere, Viki još jednom pokazuje da prava emocija i kvalitet nikada ne izlaze iz mode. Njena publika sa velikim uzbuđenjem iščekuje jun i prve pesme sa albuma, a jedno je sigurno – pred Viki Miljković je period koji će obeležiti velika muzička priča i projekat o kojem će se dugo pričati.

Autor: N.B.