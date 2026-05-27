SVAKO SE OSEĆA KAKO ŽELI! Aleksandra Radović progovorila o drami sa Tinom Ivanović

Nedavno je privukla pažnju javnosti vest da je Aleksandra Radović izjavila da ne zna prezime koleginice Tine Ivanović. Međutim, tu nije bilo kraj. Ono što je posebno zaintrigiralo mnoge jeste činjenica da je upravo Aleksandra pevala prateće vokale u Tininim pesmama.

Podsetimo, ona je tad Ivanovićku oslovila kao "pevačicu Tinu koja peva folk". Ona je sada progovorila o tome u razgovoru za domaće medije.

Isprva, odgovorila je na pitanje kako sačuvati razum na estradi.

- Ne zaboraviti gde si bio! Ne zaboraviti odakle si potekao, ne zaboraviti svoje drugove iz detinjstva, ne zaboraviti svoje prijatelje... Ne zaboraviti ko ti je pomogao na tvom početku, i stalno se toga prisećati - kaže ona, a potom je nastavila.

Radovićka je objasnila ko joj pomaže da ostane sa obe noge na zemlji.

- Ja to radim i imam u svom okruženju ljude koji me stalno spuštaju na zemlju i zahvalna sam i njima što mi ne dozvoljavaju da poletim. Oni vrednuju to što mogu da pružim, ali su uvek veoma kritički nastrojeni prema nečemu što ne smatraju da je okej - iskreno priča Aleksandra.

O Tini: Nisam doživela kao napad...

- Ja to nisam doživela kao napad! - kaže pevačica, a potom se osvrće na komentare na društvenim mrežama.

- Da budem iskrena, ja to i ne čitam! Ali ovo stvarno nije laž, zaista ne čitam komentare! Prosto, mislim da zaista nikoga ne vređam. I nikad nemam ni nameru da nekog uvredim, taman posla! Svako ima prava da se oseti onako kako želi u određenom trenutku, ja na to ne mogu da utičem. Tako da ne želim da se nerviram i nisam čitala komentare, ne želim da dajem značaj svemu tome, da od nečega benignog pravimo mečku - zaključila je pevačica za pomenuti medij.

