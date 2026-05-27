Poznati detalji hapšenja Tamare Bojanić: Starletu povezivali sa kavačkim klanom, policiju je molila jednu stvar

Starleta Tamara Bojanić, koja je svoju popularnost stekla na društvenim mrežama, uhapšena je prethodne večeri zbog vožnje pod dejstvom narkotika.

Sada su isplivali novi detalji - kako pišu mediji, Tamara je vozila nasilničkom vožnjom, pa molila policiju da joj ne rade test.

Takođe, kako piše Kurir, starleta je u bliskom odnosu sa pojedinim pripadnicima Kavačkog klana, a tokom incidenta od prošle večeri, ona je divljala preko Mosta na Adi. 

Podsetimo, Bojanićka je tvrdila da ju je bivši dečko pretukao. Na snimku, starleta je govorila da ju je njen dečko, fizički napao, dok je grcala u suzama i prikazivala trenutnu situaciju u kojoj je bila. Uz video je tada dodala potresne reči, nazivajući svog partnera "nasilnikom" i tvrdeći da on odbija da napusti njihov stan, kao i da ju je ponovo prebio.

Starleta je nedavno objavila prepisku sa partnerom, a u istoj se videlo kako joj on traži novac na zajam, iako joj je već dužan veliku sumu.

Tamara je odbila da mu ponovo pozajmi novac, te je njihova prepirka kulminirala i došlo je do žestokih uvreda.

Podsetimo, Tamara, nekašnja teniserka, je postala zvezda sajtova za odrasle, često izaziva lavinu negativnih komentara svojim izjavama.

