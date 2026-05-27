Ovo je porodica Bobana Rajovića: Plavokosu suprugu drži za ruku, sin i ćerka ne skidaju osmeh: Druga naslednica izostala (FOTO)

Folk pevač Boban Rajović večeras promoviše svoj novi studijski album „Otpisan“ koji je, kako je najavio, kruna njegove karijere.
Ovo je, kako je pričao, njegovo najličnije muzičko ostvarenje do sada, a na prvom delu albuma nalaze se četiri nove pesme, dok je spotove snimao čak u četiri države - Srbiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Kako se spekuliše, u novi album uložio je preko 100.000 evra.
Boban je pozirao u elegantnom crnom odelu, a potom mu se pridružila i porodica, koja mu je najveća podrška.
Rajović je pozirao sa suprugom Draganom, sa kojom ima troje dece - ćerke Anđelu i Ivanu, od kojih je jedna izostala sa promocije, a tu je i sin Andrija, koji je tatin menadžer.
