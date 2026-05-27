DAVAO SAM SE ISKRENO, A DOBIO NIŠTA Bobana Rajovića razočarale kolege: Te stvari su umele da me zabole... (VIDEO)

Boban Rajović večeras promoviše u srpskoj prestonici promoviše svoj novi studijski album "Otpisan", koji je predstavio kao krunu svoje karijere.

Okupio je svoje najbliže, kao i brojne kolege sa estrade, a sa pripadnicima sedme sile govorio je o odnosima na javnoj sceni i razočaranjima.

- Otvorio sam svoje srce i rekao sebi: "Sujetu stavi po strani." Bilo je kolega koje su me razočarale, ali sam ih ipak pozvao. Zaista sam ih od srca pozvao. Ako neko ne bude mogao da dođe - doći će drugi, i to neću nikome uzeti za zlo - rekao je Boban.

Ne krije da bi voleo da na estradi ima više poštovanja i podrške.

- Treba da širimo ljubav i da pobedimo sujetu u sebi. Kada u tome uspemo, tek tada ćemo biti pravi pobednici. Presrećan sam što sam uspeo to da pobedim kod sebe - poručio je.

Bio je iskren, te priznao da su ga pojedini odnosi na estradnoj sceni emotivno istrošili.

- Privatno me mnogo više mogu razočarati kolege. Emotivan sam čovek i nekim ljudima sam se davao iskreno, svim srcem, a zauzvrat nisam dobio isto. To su stvari koje su umele da me zabole - iskreno je rekao pevač.

