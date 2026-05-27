LJUBI GA MAJKA, BIĆE KRALJ DISKOTEKA Ovaj frajer je naslednik Vesne i Đoleta Đoganija: Najlepše je sa sinom (FOTO)

Folk pevač Boban Rajović danas promoviše svoj novi album, što je bio odličan povod da prikupi prijatelje sa estrade, a veliku pažnju privukao je dolazak Đoleta Đoganija, koji je bio u pratnji sina Adriana.

Adriano, sin Vesne i Đoleta, stasao je u pravog dasu, te ne treba da čudi što je privukao veliku pažnju svih okupljenih, kao i pripadnika sedme sile.

Denser je odmah odgovorio na pitanje gde mu je lepša polovina.

- Vesna je kod kuće, morala je da ostane kod kuće sa ćerkom pošto ima 12 godina, ne možemo samu da je ostavimo. Ja sam došao sa sinom. Uvek je najlepše sa sinom, i sa ćerkom naravno, ali u ovom uzrastu pogotovo sa sinom. Boban je jedan od ljudi koji je ostao, to je jako bitno da neko ostane ko radi godinama. Lako je doći, napraviti nešto i otići, najbitnije za nas pevače je da trajemo. Tajna je tu samo u kvalitetu pesama, radu, da ulažeš - rekao je Đole, te priznao da li bi menadžerske poslove poverio svom nasledniku, kao što je to učinio njegov kolega Rajović.

- Nije to loše, zašto da ne. Moj sin ima neke svoje ideje, svako ima prava na svoje odabire. Vesna i ja smo tu da mu pomognemo, budemo tu sa njim i da mu damo podstrek. Boban i treba da sluša sina, jer on je mlađi i zna šta klinci vole, ti mladi ljudi imaju pravu priču - rekao je Đogani.

