I TATA BI, SINE! Aleksandra Mladenović otvoreno o Ceci i italijanskom zavodniku: Pa šta ako je mlađi?!

Folkerka Aleksandra Mladenović pojavila se večeras na promociji kolege Bobana Rajovića sama, bez partnera, a novinarima je otkrila da je i dalje solo.

Ipak, nada se da će joj se emotivni status uskoro promeniti.

- Nemam lava pored sebe, ne. Nemam još uvek svog lava, biće. Sandra Afrika voli mlađe, ali se ja ne snalazim sa mlađim muškarcima. Muškarci konji me zaobilaze, hvala im na tome! - rekla je Aleksandra i dodala:

- Moji bivši nisu bili konji, bili su okej u tom trenutku. Kad više nije to bilo to, otišli su. Radim na novom albumu, nastupam, nemam vremena. Srećna sam sama sa sobom - dodala je pevačica.

Osvrnula se i na druženje Cece Ražnatović sa italijanskim zavodnikom Simeonom Suzinom.

- Ceca je našla Italijana? I tata bi sine - prokomentarisala je i dodala:

- Kakve veze ima što je mlađi? Ne gledam ja da l' je mlađi ili ne, bitno je da je normalan, zdrav u glavi. Nikad se ne zna šta bog sprema - dodala je ona.

Autor: D.T.