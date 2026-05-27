ESTRADA POHRLILA KOD BOBANA RAJOVIĆA Pevač okupio kolege, dvoje došlo s naslednicima: Evo u koga su sve oči bile uprte (VIDEO)

Popularni folk pevač Boban Rajović okupio je brojne kolege večeras na promociji svog novog studijskog albuma "Otpisan".

Iako je na početku večeri za medije govorio da su ga pojedine kolege tokom života razočarale, one prave večeras su ipak bile tu da ga podrže i daju mu vetar u leđa.

Među prvima je sa sinom Adrianom stigao Đole Đogani. Njihov dolazak privukao je veliku pažnju, a Đole je odmah otkrio gde mu je supruga.

- Vesna je kod kuće, morala je da ostane kod kuće sa ćerkom pošto ima 12 godina, ne možemo samu da je ostavimo. Ja sam došao sa sinom. Uvek je najlepše sa sinom, i sa ćerkom naravno, ali u ovom uzrastu pogotovo sa sinom - rekao je on.

Sa svojim naslednikom došla je i Stanojka Mitrović Ćana, koja je srdačno pozdravila kolegu, a potom najavila koncert na Tašmajdanu.

Na uspehu su mu čestitali i Goga Sekulić, Sandra Afrika, Aleksandra Mladenović, Peđa i Nenad Blizanac, Srđan Moby Dick, Olja Karleuša, Žika Jakšić...

Autor: D. T.