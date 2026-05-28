Nova Duškova devojka najveći fan JK?! Grad bruji o Nori: Vodila je pevačicine fan stranice, a sad joj je smuvala bivšeg muža! OGLASILA SE JELENA

Bivši fudbaler Duško Tošić ovih dana je u žiži interesovanja javnosti zbog nove ljubavne veze sa deset godina mlađom Norom Milovanović.

Dan za danom isplivavaju nove zanimljivosti iz života ove plavuše, pa je tako nakon što se saznalo da je razvedena i da ima dvoje dece, posebno interesantno to što je ona već godinama jedna od najvatrenijih fanova Jelene Karleuše, piše Kurir.

Kako se može čuti po gradu, ali i pročitati na društvenoj mreži Iks, Nora je pre nekoliko godina čak bila administrator jedne od tadašnjih fan stranica pop dive JK.

- Svi koji znaju Noru, znaju da ona godinama obožava i prati Jelenu i njen rad. Opčinjena je njome, njenim izgledom i pesmama. Pravi je fan. Pre nekih osam ili devet godina, Nora je čak bila administrator jedne JK fan stranice na Instagramu, koja je redovno objavljivala njene slike i snimke s nastupa, ali i Jelenine autfite, izjave i slično. Mislim da nema nastupa u Beogradu gde je Jelena pevala, a da Nora nije bila u prvim redovima do bine sa svojim društvom. Ona je s vremenom počela i da kopira Jelenin stil, pa u garderoberu ima dosta komada i aksesoara poput njenog idola. Šminka se i frizira kao ona, ali je sve to bleda kopija originala. Ipak, pre pet meseci je u Norin život ušao Duško, koga je privuklo baš to što neodoljivo podseća na njegovu bivšu suprugu. To je očigledno njegov tip žene. Nisam baš siguran koliko je on njen, ali joj sigurno imponuje što sad može da se hvali po gradu da je s Duškom. Sigurno je ispunila svoje snove da bar nešto ima zajedničko s Karleušom (smeh) - zaključio je sagovornik Kurira.

Jelena na ovu temu nije želela da se oglašava.

- Posle svega što je uradio, on nema nijedan moj komentar više u životu - kratko je poručila Jelena, koja ovih dana ima poslednje pripreme pred izlazak novih pesama.

Autor: D. T.