NIKAD MU TO NISAM REKLA... Džejla Ramović priznala: Bila sam zaljubljena u Milana Stankovića!

Pevačica Džejla Ramović imala je nastup u Beogradu i otvoreno je govorila o odnosu sa kolegom Milanom Stankovićem, mogućem odlasku na Pesma Evrovizije, ali i saradnji koju planira sa hrvatskim izvođačem Jakovom Jozinovićem.

Osvrnula se i na druženje na jednom gradskom događaju, gde je zajedno zapevala sa Aleksandrom Prijović, Jakovom Jozinovićem i brojnim drugim izvođačima.

- Samo nek je povoda za provod! Pesma nova mi prolazi super, prolazi na nastupima. Sa Prijovićkom sam se provodila, bilo je super. Rado bih snimila duet sa njom. Za sad imam samo duete sa muškim izvođačima. U planu je duet i sa Jakovom. Pesmu još nismo pronašli, tražimo idelnu pesmu za nas dvoje - rekla je Džejla Ramović.

- U planu je koncert, samo da se strpimo malo. Imaju preduslovi za to, za moj slučaj. Kad snimim album, biće i to. Miljenica sam mnogih, svi su imali prilike da gledaju moje odrastanje - kazala je ona, pa se osvrnula na izjavu Željka Šašića da pevači iz takmičenja nikad neće moći da idu na Evroviziju.

- Ne mislim da im nije mesto na takmičenjima, to jeste takmičenje. Ne bih bila istog mišljenja. Imala sam te afinitete, ali se Bosna ne prijavljuje. Možda Srbiju jednog dana, ko zna, da. Sad mi to nije u fokusu - istakla je ona.

- Trudim se da u svemu imam meru. U balansu je sve, bar ja tako mislim, pratim sebe. Posavetujem se sa nekim, ljudi mi kažu i dobro i loše, tako treba. Mislim da više nije in da se ljudi operišu. Volim sebe ovakvu, ali ko zna, možda bih sa nekom drugom dušom bila nezadovljna ovim izgledom. Srećna sam što nisam. Energetski vampiri od ljudi nisu vredni našeg vremena, bitno je seći, praviti rezove - navela je Džejla, koja je večeras bila u i te kako provokativnom izdanju, pa se osvrnula na školske dane i pevača na kog je uvek bila slaba.

- Kroz takmičenja sam prošla kraj osnovne škole i celu srednju školu. Neke dragocene momente sa srednjoškolcima sam sigurno izgubila zbog takmičenja. Milan Stanković je oduvek bio moj selebriti kraš! Bila sam zaljubljena u njega. Ko nije? Nisam mu to nikad rekla - rekla je Džejla o Stankoviću, za kog se šuška da se vraća na estradu posle višegodišnje ilegale.

- Možda smo se jednom videli u životu. Ne verujem da bih bila ponovo zaljubljena u njega. On je bio svoj od prvog dana, unikatan je bio od početka. Nući na sličan način provocira masu, on isto baš dobro radi naš posao - rekla je ona.

