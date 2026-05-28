OTELI SU MI MILION I PO EVRA I DALI NANOGICU! Ceca odbrusila čim joj je kolega na poklon dao OVO: Setila se kućnog pritvora, on joj se izvinjavao pred svima

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je u svojoj emisiji ugostila pevača Nebojšu Vojvodića koji ju je svojim poklonom podsetio na jedan od najtežih perioda njenog života.

Naime, kolega joj je poklonio fudbalski dres.

- Ceki, samo pre nego što sednem, ja sam predsednik jednog kluba u Subotici, evo ga "Ceca broj 1" dres - rekao je on, što ju je podsetilo na njen neslavni angažman u svetu fudbala.

- Hvala ti puno, dobila sam svoje ime. Ja sam imala divno iskustvo u fudbalu. Oteli su mi milion i po i dali mi nanogicu. Predivna iskustva imam, nisam prestala da volim fudbal - rekla je Ceca u svojoj emisiji, dok je Nebojši bilo neprijatno jer je nesvesno dotakao osetljivu temu.

- Izvini što sam te podsetio na to - rekao je on.

Ceca se, inače, jednom prilikom u razgovoru za Informer prisetila dana koje je provela u kućnom pritvoru.

- Za to vreme, u medijima su izlazili naučno-fantastični tekstovi o mom kućnom zatvoru. Nismo imale brojne pogodnosti koje su nam po zakonu sledovale. Naše kretanje je bilo ograničeno na minimum, a Lidija je trebalo da, zbog dvogodišnjeg sina, ima mogućnost da dva sata dnevno bude van kuće, ali su joj to uskratili. Nije tačno da smo bile privilegovane, bile smo u lošijoj poziciji od drugih koji su dobili nanogicu - rekla je Ceca.

- Kretanje po kući bilo mi je izuzetno ograničeno, nisam mogla da uđem u kuhinju, da ispratim goste, da idem u bilo koju sobu osim dnevne. Do kreveta sam morala da hodam ravnom linijom - rekla je ona.

