SAMA SEBI I RAME ZA PLAKANJE... Pomirenje Kristine i Kristijana šokiralo je sve, a sada je novom porukom otkrila u kakvom su odnosu

Kristijan Golubović i Kristina Spalević, pomirili su se nakon burnog raskida i „zakopali su ratne sekire” zarad dobrobiti svojih naslednika. Njih dvoje su krstili naslednike Kirila i Konstantina pod Ostrogom.

Iako su svi mislili da je par dao sebi još jednu šansu njih dvoje su se pomirili prijateljski. O tome svedoči i Kristinina objava.

- Sama sebi i rame za plakanje i oslonac i razlog da ustanem - bila je njena poruka.

Kristina je nakon krštenja sinova poručila da ništa u životu nije savršeno, ali da su deca najvažnija.

- Danas smo krstili sinove, Kirila i Konstantina. Nije bilo savršeno. Bilo je umora, tenzije, emocija, nesporazuma, hiljadu misli u glavi i još više stvari na srcu. Ali bilo je nešto mnogo veće od svega toga. U tom trenutku sam shvatila da postoje stvari koje su jače od ljudskog haosa, ega, rasprava”, napisala je Kristina i dodala: „Dok sam ih gledala, male i nevine, imala sam osećaj da je sve stalo na sekund. Da više nije važno ko je bio u pravu... Danas znam da je najveća stvar na svetu trenutak kada stojiš pored svoje dece i osećaš da bi dao ceo sebe samo da oni budu dobro.

Pre ovog pomirenja, odnos između Kristijana i Kristine prolazio je kroz izuzetno krizni period prepun nesuglasica. Tokom njihovog razlaza, Kristijan je tvrdio da je javnost imala pogrešnu sliku o dešavanjima i da on tada nije imao apsolutno nikakav kontakt sa svojom porodicom.

