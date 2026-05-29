Ne biste je prepoznali na fotki staroj 26 godina: Ovako je Senidah izgledala pre estetskih intervencija

Regionalna muzička senzacija Senidah poslednjih dana ponovo je u centru pažnje nakon tri rasprodata koncerta u beogradskom Sava centru, ali ovoga puta pažnju javnosti nije privukao njen scenski nastup, već fotografije iz prošlosti koje kruže društvenim mrežama.

Na mreži X pojavila se fotografija iz 2011. godine na kojoj pevačica izgleda potpuno drugačije nego danas, zbog čega su usledile brojne reakcije korisnika. Mnogi komentarišu da bi je teško prepoznali, budući da se njen imidž tokom godina značajno promenio.

Prepoznatljiva po upečatljivom stilu, glamuroznim izdanjima i modernom zvuku, Senidah danas važi za jednu od najvećih regionalnih zvezda, dok su fanovi nakon objavljenih fotografija primetili da je ranije imala tamniju kosu, prirodniji izgled usana i znatno drugačije crte lica.

Na društvenim mrežama već duže vreme kruže spekulacije da je pevačica radila određene estetske korekcije, među kojima se najčešće pominju usne i jagodice, ali se ona tim povodom nikada nije javno oglašavala.

Ovo nije prvi put da stare fotografije izazovu buru komentara. Senidah je svojevremeno na Instagramu objavila fotografiju sa plaže nastalu pre više od dve decenije, a i tada su pratioci pisali da izgleda neprepoznatljivo u odnosu na današnji izgled.

Autor: D .T.