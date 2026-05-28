Ovako Ivana Pavković i Petar Mitić uživaju nakon skandala: On go do pojasa, pucaju bicepsi, a tek da vidite njene noge (FOTO)

Ivana Pavković i Petar Mitić važili su za jedan od najskladnijih pevačkih parova, a nedavno su se našli u centru skandala zbog Petrove nepromišljene izjave u emisiji "Amidži šou" na temu prevare. Supružnici su izgladili odnose, a sada su podelili fotografiju koja je privukla veliku pažnju javnosti.

Ivana i Petar su pozirali zagrljeni u ogledalu. Pevač je bio bez majice, dok je pevačica na sebi imala bikini i bademantil.

U prvi plan su došli Petrovi mišići kao i Ivanine zategnute noge. Oni su dobili mnoštvo komplimenata kako zbog izgleda tako i zbog toga što i nakon toliko godina deluju zaljubljeno kao prvog dana.

Podsetimo, neprijatna situacija se dogodila kada su u emisiji "Amidži šou" gosti igrali igricu "Ko bi pre", a prvo pitanje bilo je: "Ko bi pre prevario partnera?"

Petar Mitić je podigao tablicu "JA", dok je Ivana podigla "ON".

- Neko nepisano pravilo - rekla je Ivana Pavković, a onda je Petar Mitić objasnio zašto je dao taj odgovor.

- Zato što moram da budem žrtva ovog braka i da budem džentlmen. Da kažem da je moja supruga velika domaćica, da je jako patrijarhalna, da je jako fina, da me mnogo voli i da me možda više voli nego ja nju - istakao je pevač, a njegov odgovor šokirao je sve.

- Ovo je baš glupo što si rekao - reagovala je na to Ivana Pavković.

- Pokušavam samo nekako da te branim, da se izvučemo - rekao je na to Petar Mitić, a Tea Tairović je prevrnula očima.

Autor: D. T.