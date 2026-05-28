Državni ili privatni? Evo u koji vrtić idu sinovi Veljka Ražnatovića: Imao je jedan uslov, sa Bogdanom doneo odluku

Bokser Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana odlučili su da gradsku gužvu zamene mirnim životom u njenom rodnom Titelu, gde žive sa svoja tri sina - Željkom, Krstanom i Isaijom. Sada je otkriveno u koji vrtić oni idu.

Naime, njihov srednji sin Krstan Ražnatović je sa samo godinu dana krenuo u državni vrtić u Titelu, a Veljko i Bogdana nisu krili svoje emocije povodom ovog događaja.

Izbor državnog vrtića u Titelu za oba sina pokazuje želju roditelja da Krstan i Željko odrastaju u sličnim uslovima kao i njihovi vršnjaci, što je posebno važno za Veljka.

Podsetimo, boks nije primarni posao našeg sportiste. Nakon što se oženio, Veljko se sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom preselio u Titel, gde ima farmu svinja.

- Prekretni momenat za mene da pređem na selo bio je momenat kada sam shvatio da je Beograd otišao u nepovrat i da ne želim da mi dete odrasta u toj sredini. Mrzim grad, ove stvari koje radim ovde ne mogu da radim u Beogradu, užasava me to ispijanje kafa po gradu. Beograd mi je na pola sata vožnje, Zrenjanin na 15 minuta, Novi sad na 20 minuta - kaže Veljko.

- Na Željka uvek mora neko da pazi. Njemu je lepo i u Titelu i kod moje mame, totalno drugačije provodi vreme u Beogradu i ovde kući. Ja smatram da je za njega zdravije da odrasta u Titelu - ispričao je Veljko.

Autor: D. T .