GODINAMA ME KRADETE, POHVATAĆU VAS! Hasan Dudić objavio rat kolegama, najavio tužbe: Ne znate sa kim se kačite, platićete!

Nekoliko godina unazad na domaćoj estradnoj i muzičkoj sceni vlada rat između pevača starije garde i onih mlađih, a sve zbog izvođenja i presnimavanja višedecenijskih hitova bez dozvole autora ili izvođača, zbog čega se sada oglasio i Hasan Dudić.

I dok nekim pevačima imponuje da mlađi naraštaji pevaju njihove stare pesme, drugi to smatraju nedopustivim, a svoje nezadovoljstvo iskazao je i Dudić.

- Obraćam se svima koji bez mog odobrenja snimaju i koriste moje pesme poput "Druga te noćas ljubi", "Tebe da imam za dane sreće", "Ovo je pesma samo o njoj", "Ta je žena varala me" i druge. Pozivam ih da mi se jave, u suprotnom ću biti prinuđen da im oborim kanale - napisao je Dudić na Fejsbuku i dodao da je reč o krivičnom delu:

- Ovo je postalo bezvlašće. To je isto kao da neko prisvoji tuđi auto ili kuću. Urazumite se i pitajte za dozvolu, ovo nije Alajbegova slama. Biće tužbi, iako sve može da se reši ljudskim dogovorom. Godinama me kradu, ali ću ih sve pohvatati. Aktiviraću se ponovo, okupiću sve prevarene autore i zajedno ćemo se boriti. Ne znaju oni s kim se kače, platiće i te kako - dodao je pevač u dopisivanju sa svojim pratiocima.

