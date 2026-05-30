Zaslužila sam koliko sam se mučila: Ovako je srpska pevačica (31) zaradila pola miliona evra

Pevačica Aleksandra Mladenović (31) nedavno je pazarila nekretninu u Beogradu čija se vrednost procenjuje na čak pola miliona evra. Kako ističe, do ovog luksuza došla je isključivo dugogodišnjim napornim radom, odricanjima i iscrpljujućim putovanjima na nastupe, zbog kojih nekada provede i po 12 sati u putu menjajući više aviona.

Govoreći o svom novom domu, Aleksandra nije krila ponos zbog svega što je postigla:

- Putovala sam jednom na nastup putovala 12 sati i isto toliko se vraćala sa nastupa. Menjala sam dva aviona. Mislim da sam zaslužila koliko sam se mučila i koliko se mučim i radim da sebi priuštim jedan stan. Do ovakvog stana se stiče velikim radom i ulaganjem. Sve sam stekla sama i na to sam ponosna.

Podsetimo, Aleksandra je odrasla u selu Samarinovcu kod Žitorađe, a svojevremeno se prisetila svog detinjstva.

- Imala sam mnogo srećnije detinjstvo nego današnja deca, koja su uglavnom na telefonima i ne igraju se napolju. Za razliku od njih, ja nisam ni ulazila u kuću. Dan nije mogao da mi prođe bez igre, šetnje ili sporta. Pored lastiša i žmurki, igrala sam fudbal, a bila sam odlična i u pravljenju torte od peska. Sećam se da smo moji vršnjaci i ja voleli da krademo trešnje od komšija. Kada nas provale, obavezno nas jure, a mi sa osmehom na licu bežimo. Iako sam bila spretna u penjanju po drveću, nekoliko puta sam pala. Nema deteta koje to bar jednom nije doživelo.

- Roditelji su se bavili poljoprivredom, uzgajali su lubenice, pa smo im brat i ja pomagali. Pošto nije imao ko da nas čuva, mama i tata bi nas poveli na njivu. U početku su mene, za razliku od brata, više štedeli, jer sam žensko. Dok je on radio, ja sam se igrala. Ali kada sam napunila 11-12 godina, radila sam i ja.

