Otac ove poznate Srpkinje sa švalerkom dobio dete u 62. godini: Prava čačanska porodica!

Dijana Radonjić, poznata javnosti kao Dijana Dilajn, iznenadila je prošle godine javnost neočekivanom odlukom da zatvori svoj modni brend u Srbiji, a to nije prvi put da je šokirala Srbe.

Preko svog Instagram profila, Dijana je tada objavila da gasi sve prodavnice u Srbiji jer se preselila u Dubai, što nije odmah otkrila, a spekulacije o gašenju firme bile su nedeljama tema na društvenim mrežama.

Međutim, u jeku tih informacija, na internetu je počeo da kruži snimak njenog gostovanja na televiziji, u kom je govorila o porodičnim stvarima. Dok je govorila o porodičnim odnosima i neobičnim životnim okolnostima, Dijana je bez ustručavanja iznela detalj koji je izazvao nevericu u studiju, a koji je sada ponovo viralan na mrežama.

- Tata mi je dobio sina sa 62 godine. Dok je bio u braku sa mamom - rekla je Dijana u emisiji, a zatim dodala sa dozom ironije:

- Predivno. Predivna čačanska porodica.

Podsećanje, Dijana Radonjić je otkrila da se nakon operacije suočila sa ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama, zbog kojih joj je privremeno oduzeta leva strana lica.

Dijana je nedavno doživela nezgodu tokom vožnje skutera, kada je zadobila prelom vilice. Zbog težine povrede morala je na operaciju, nakon koje su usledile komplikacije sa facijalnim nervom.

Ona se tada oglasila na Instagramu i podelila detalje agonije kroz koju prolazi već mesec dana.

- Nisam želela da se oglašavam dok ovo ne prođe, ali evo, prošlo je mesec dana i oporavak ide sporo. Leva strana lica mi i dalje nema punu funkciju. Tri nedelje nisam čula na levo uho niti videla na levo oko, ali se sada stanje postepeno popravlja. Zato sam se i zadržala u Beogradu, kako bih obavila sve analize. Osećam se sigurnije uz naše lekare, a želela sam i da me deca ne vide u takvom stanju. Ako neko ima savet za facijalis izazvan operacijom i nagnječenjem nerva, kao i preporuke za oporavak, neka mi piše. Znam da će proći, ali ide sporije nego što sam očekivala - poručila je ona.

Autor: D. T.