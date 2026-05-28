Drama Vere Matović koju i dalje pamti: Otišla sam u Ameriku i rekla da ne mogu da pevam

Vera Matović jednom prilikom je ispričala da joj je doktor zabranio da peva.

Ona je jedno vreme imala velike probleme sa grlom i glasnim žicama, te se tada odvio jeziv razgovor.

- Svi misle da je pevačima lako i svi smatraju da nama nikada ništa ne fali, ali nije tako. Mnogo puta sam i ja imala problema sa glasom, sa grlom i bolešću - rekla je pevačica prisetivši se nemilog događaja:

- Kada je trebalo da idem u Ameriku da pevam za Novu godinu i kada sam posetila doktora, rekao mi je da, ako budem sada pevala, možda nikada više neću zapevati. Nisam imala glasa tada, samo sam šaptala i ja sam odlučila da odem u Ameriku da kažem tom narodu da sam bolesna i da ne mogu da pevam - rekla je jednom prilikom folkerka, pa je dodala:

- Izašla sam na scenu i krenula sam sa jednom pesmom, a onaj narod samo gleda u mene... Kada sam završila, rekla sam: "Draga braćo i sestre, ja znam da vi znate kako ja pevam, strašno sam bolesna i doktor mi je zabranio da pevam, ali ja sam došla lično da vam kažem".

Objasnila je kako su je gledali ljudi u publici kada je pevala bolesna.

- Kada sam videla sve one žene koje plaču i ne mogu da veruju, kad su mi rekli: "Bitno je da si došla, ne moraš ni da pevaš", ja sam posle takvu volju i želju dobila da nastavim dalje, da sam posle celih mesec dana pevala. Sa teškim glasom sam to radila, ali sudbina je tako htela - rekla je ona svojevremeno za "Blic".

