Ceca Ražnatović 30 godina kasnije otkrila istinu o čuvenoj ogrlici za koju kruži mit da je ukradena

Ceca Ražnatović je nedavno progovorila o ogrlici za koju se pričalo da je ukradena. Posle tri decenije je otkrila pravu istinu, a kako kaže, još uvek je poseduje.

Ceca je tada progovorila o razbijanju mitova koji su vezani za nju.

- Ja ili nešto demantujem ili razbijam mitove ili neke urbane legende. Dobro, neke su pozitivne, ali u principu iritantne su ove negativne koje se tako razvlače decenijski. A znaš šta sam shvatila? Shvatila sam da u stvari onaj ko hoće da veruje u te budalaštine, gluposti i bljuvotine, on veruje. Pa možeš ti da mu pokažeš sto dokaza i da postaviš ispred njega on će da nađe razlog zašto neće verovati u to. I hvala svim onim ljudima koji nikada nisu poverovali u te budalaštine vezane za moje ime, za moju karijeru. Ne samo hvala, nego hvala im do neba - rekla je Ceca, pa progovorila o jednom od mitova, koji je vezan za ogrlicu koju je nosila u jednoj emisiji pre 30 godina kod Minimaksa.

To gostovanje pratila je urbana legenda da je na sebi imala ukraden nakit. Sada je u javnosti osvanuo i snimak iz te emisije koji je sve demantovao, a Ceca je sada prvi put, ispričala šta se zapravo desilo.

- Ta priča je potpuno morbidna. Ima sto varijanti na temu. Zato što je morbidna, ne bih volela da sad u našem intervju pričam šta sam ja sve čula i kako sam čula. Što je najgore, to se nikada nije desilo i to apsolutno nije tačno. Ogrlicu imam i dan danas, nećeš verovati, sačuvala sam je zato što je stvarno prelepa. Tu ogrlicu sam ja kupila u Milanu kada sam išla po venčanicu. I naravno, pošto je Ceca Press stranica koja ima gotovo celokupnu arhivu mojih intervjua, sada su našli i taj intervju sa Minimaksom. Oni su to pronašli zato što se ta priča provlačila decenijama, prvo kroz rekla-kazala, sada naravno postojanjem društvenih mreža, to se i dalje širi, a u stvari je neviđena glupost, najklasičniji trač.

