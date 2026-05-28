Maneken osuđen na 22 godine robije: Pokušao da ubije policajca, stigla presuda!

I po odluženju kazne moraće da bude pod nadzorom

Marino Milićević (33), bivši maneken, osuđen je na 22 godine zatvora zbog pokušaja teškog ubistva policajca Slavka Matasa, bruje mediji. Prema presudi - on je u julu prošle godine u Policijskoj upravi u Splitu policajca nožem izbo 13 puta u predelu glave, vrata, tela i ruku.

Nakon napada Milićević je uzeo krvavu košulju i pokušao da pobegne, ali su ga zaustavila četvorica policajaca interventne jedinice i jedva ga savladala.

Utvrđeno je da je bio pod uticajem droga, a prema sopstvenom priznanju, "godinama je konzumirao alkohol i narkotike", prenosi dalje "Avaz". Sud mu je, prema daljim napisima, izrekao i meru lečenja zavisnosti od alkohola i droge, kao i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne.

Tokom suđenja Milićević je priznao delo koje su snimile i kamere. Obrazlažući presudu sudija Tea Budimlić kao olakšavajuću okolnost navela je smanjenu uračunljivost i činjenicu da je policajac preživeo napad. Međutim, kajanje sada osuđenog nije ocenila kao iskreno, a posebno je istakla činjenicu da je "iskoristio čoveka koji mu je izašao u susret i odveo ga u toalet".

- Pitali ste ga za cigaretu, a zatim ga podmuklo napali nožem. Niste prestali ni nakon što ste ga onesposobili, već ste se vratili i nastavili još brutalniji napad. Postupali ste s direktnom namerom, a ta podmuklost i bezosećajnost najviše su uticale na visinu kazne. Ovo je jedina primerena kazna. Mora biti poslata jasna poruka da nema tolerancije na napad na službeno lice - kazala je sudija.

