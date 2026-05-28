Otkriven pol bebe Ksenije Knežević: Knez obelodanio detalje ćerkine trudnoće!

Uskoro treba da se porodi

Pevačica Ksenija Knežević je u drugom stanju i broji sitno do porođaja, a njen otac Nenad Knežević Knez otkrio je pol deteta kom se svi neizmerno raduju.

– Uskoro postajem deda i mnogo sam ponosan na to, i mnogo sam srećan. Negde krajem avgusta očekujemo prinovu, radujemo se. Evo mogu ekskluzivno da kažem, ona nosi devojčicu – rekao je Knez.

Pevač je dodao da je cela porodica presrećna zbog lepih vesti i da jedva čekaju dolazak bebe.

– Svi smo jako uzbuđeni i srećni i jedva čekamo da beba stigne – rekao je Knez.

Ksenija i Nikola Todorović su se verili na Santoriniju, a iako su planirali svadbu u maju ove godine, zbog trudnoće su trenutno odložili sve. Iako je Ksenija uvek privlačila pažnju javnosti, njen partner Nikola Todorović vešto izbegava medije, a njihova ljubavna priča podseća na pravi filmski scenario.

Verenik Ksenije Knežević suvlasnik je prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija. On ima kuću u Crnoj Gori, a sa Ksenijom živi na Vračaru u Beograd.

