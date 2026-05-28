LJUDI NE VERUJU DA SE OVAKO ZOVE: Naš pevač ima ime kakvo nikad niste čuli, svaki put kad se predstavi doživi neprijatnu scenu!

Niko ne može da veruje da se ovako zove!

Pevač iz zlatiborskog sela Šljivovica postao je veoma poznat zbog nesvakidašnjeg imena, a kako je i sam priznao ljudi često imaju različite reakcije kada se upoznaju sa njim. Omiljeni Vojinović ipak ističe, da je srećan što ima neobično ime

Omiljeni smatra da je u današnje vreme privilegija imati takvo ime.

- Nikada ovo ime ne bih dao ni za šta na svetu. Pa, vi nemate pojma kakva je to privilegija kad se zovite Omiljen. Dobio sam ime po stricu, a veoma sam zahvalan roditeljima što su me baš ovako nazvali. Bilo je dosta situacija kad se predstavljam ljudima da oni zapravo ne veruju da se tako zaista zovem, ali uspem da ih ubedim na kraju - kroz smeh je poručio jednom prilikom i dodao:

- Kad sam bio mlađi, prišao sam jednoj devojci koja mi se svidela. Mi smo tu svirali, bila je buka i gužva, i kao i sada slabo čujete sagovornika. Ja sam njoj prišao, pružio ruku i predstavio se - Omiljen, a samo sam čuo nju kako odgovara: "Meni nisi".

- Ljudi koji su me posle tog upoznali, mislili su da me zbog benda zovu tako Omiljeni, a da mi to nije ime. Inače, jedini nadimak kojim imam mi je upravo taj, s tim što dok me svi zovu Omiljeni supruga me zove Ljubo. Moram da kažem da su ona i moji sinovi moj najveći životni uspeh i sreća - rekao je on tada.

Autor: A. Nikolić