Ovaj pevač će biti kum Mini i Kasperu: Otkriveni najnoviji detalji!

Evo šta kaže za njihovu ljubav!

Posle dužeg odsustva sa medijske scene, pevač Goran Vukošić pojavio se na promociji novog albuma kolege Bobana Rajovića, gde je privukao veliku pažnju. Vukošić je tom prilikom najavio svoj muzički povratak, iskreno govorio o pauzi koju je napravio, ali i prokomentarisao aktuelna dešavanja na estradi, uključujući ljubavni život Mine Kostić.

Vukošić nije krio uzbuđenje zbog povratka muzici, objašnjavajući da se sve desilo potpuno neplanirano i da publika uskoro može očekivati njegovu novu pesmu u punom sjaju. Prema njegovim rečima, ključni trenutak dogodio se tokom telefonskog uključenja u kafiću koji drži, kada mu je jedan novinar sugerisao da je ostao dužan publici i da bi trebalo da snimi nešto novo.

- Jeste, imao sam jedno telefonsko uključenje u kafiću gde radim, pošto drzim, vaš kolega kaže Vukošiću toliko hitova, čovek snimi nešto nema smisla dužan si publici. To mi ostalo u malom mozgu, to me kljukalo... bukvalno posle dan-dva stiže ova priča preko telefona i jednostavno je Božja volja.

Ubrzo nakon toga, stigla je i prava pesma pod nazivom "Nidje nema Crne gore", koja govori o nostalgiji za rodnom grudom.

- Sasvim se slučajno desilo, pre mesec dana nisam planirao ni da radim ništa... dobio sam pesmu. Kad sam čuo preko telefona, refren zaplakao sam, rekao sam to mora biti moja pesma.

Goran se prisetio i svog dueta „Isti igrači” sa Minom Kostić, starog skoro dve decenije, koji se i danas rado sluša po klubovima. Na pitanje novinara da li je ta pesma veći hit od dueta „Slavija” koji su snimili Mina i Džej, dao je diplomatski, ali iskren odgovor.

- Ovo je moja pesma pa ću reći 'Isti igrači', voleo bih da se napravi anketa pa da publika odluči. Ko je veći nije bitno, važno je da to ljudi slušaju... nikada nisam voleo da se takmičim... Najveća satisfakcija je da se to publici dopadne i da se traži.

Autor: A. Nikolić