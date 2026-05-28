Ginekolog je rekao da promeni petla: Muž Branke Sovrlić progovorio o potomstvu

Sadik Pašić je govorio i njenoj karijeri i koje kriterijume ima

Muž pevačice Branke Sovrlić, Sadik Pašić rekao je da mu je ginekolog supruge rekao da ona "promeni petla", kada su govorili o tome zbog čega ima poteškoće da zatrudni.

Naime, Paja tvrdi da je u braku sa pevačicom presrećan, kao i da su jednom drugom najveća podrška, iako se deca nisu dogodila.

- Pitao sam jednog ginekologa: da dođe moja Branka kod tebe, a on mi kaže: neka promeni petla. Šta ću ja da pitam dalje - kaže kroz osmeh prisećajući se saveta doktora da njega treba da promeni pevačica.

- Nije Branka previše povređena time što je pitaju što nemamo dece, tako se dešavalo. Ona je skroz zdrava, nije imala nikakvih problema. Bila je prvak Srbije u džudou. Možda sam ja sam kriv što nisam bio nikada kod kuće, šalim se. Branka je pogrešila što se našla na estradi. Estrada je bosanski lonac, staviš svašta i bude dobro - kaže Paja, pa dodaje:

- Ona bi bolje prošla da je pevala u operi ili horu, pozorištu, taj je tip nije za borbu. Ona se sa direktorom televizije upoznaje tri puta, a u to vreme svi bi se da imaju priliku da upoznaju direktora ulizivali. Ona ima kristalan glas i prava je dama. Njena majaka nikada nije na ulicu izašla da se nije našminkala, kao da se nisi okupao ideš u autobus i treba da smrdiš okolo. Prvi put kada je išla na turneju ona je trčala: eno onaj nije stavio kravatu. Eto, takva je. Što se dece tiče, nije nam se dalo - iskreno je rekao Paja.

