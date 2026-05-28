Provokativno izdanje Anice Lazić: Pozirala bez brusa, izdanje u tigrastoj haljini nikog ne ostavlja ravnodušnim! (FOTO)

Glumica Anica Lazić, koja je u centru pažnje zbog veze sa proslavljenim glumcem Lazarom Ristovskim, ne prestaje da intrigira javnost kako detaljima iz privatnog života, tako i objavama na društvenim mrežama. Anica je sada podelila sliku u tuigrastoj haljini.

Anica je nedavno na društvenim mrežama podelila veoma izazovnu fotografiju. Na njoj je bila tigrasta haljina uz koju nije nosila brushalter.

Otkako se saznalo za njihovu romansu, Anica i Lazar privlače veliku pažnju, najviše zbog starosne razlike od čak 39 godina. Uprkos tome, glumica stalno naglašava da sa Ristovskim ima izuzetno skladan odnos. Govoreći o njegovom karakteru, ona ističe koliko je on pažljiv partner:

- Lazar je vrlo galantan i često mi govori da sam preskromna, ali on je džentlmen ne samo prema meni, nego generalno u životu. Meni je teško da izaberem poklon za njega jer on ne voli torbice, nakit... Sve što sam mu kupila, morala sam da ga teram da ide sa mnom u šoping, što on ne voli, ali uradi.".

Iako uživa u njihovom partnerskom odnosu, Anica priznaje da joj je na početku bilo teško da se navikne na miran život udvoje, s obzirom na to da je ranije živela u potpuno drugačijem okruženju. Osvrnula se i na to kako je ljubav sa Lazarom promenila njen pogled na emotivne veze:

- Velika je to promena za mene, jer sam odrasla u velikoj porodici, a sada on i ja sami. To mi prija, ne kažem da mi je loše. Ispite sam spremala u buci i graji u pozitivnom smislu, a sada je tu mir koji mi prija, a u kom smo zajedno on i ja. Trebalo mi je vremena da se naviknem. Pored Lazara sam zavolela partnerski odnos i nikada ranije nisam bila luda za tim da se udam, nisam jurila muškarce, gledala sam sebe, svoj život i posao.".

