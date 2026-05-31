Ceca u 2025. godini zaradila milione: Ovo je zvanična cifra, a firmu joj vodi sestra!

Ceca Ražnatović godinama ima firmu "Ceca Music" kojom upravlja njena sestra Lidija Ocokoljić. Agencija za privredne registre objavila je zvanične podatke za 2025. godinu, te je otkriveno i koliko je zaradila Cecina firma.

Ceca Ražnatović je prema a zvaničnim podacima za 2025. godinu imala bruto zaradu od nešto više od 250. 000.000 dinara.

Prijavljeni su i ogromni rashodi od 155 miliona dinara, te je nakon što je platila porez i ostale dažbine, ostvarila neto zaradu od 67 i po miliona dinara, odnosno približno 577.000 evra, pokazuju podaci Agencije za privredne registre.

Zarada iz 2024. godineKada se uporede podaci iz 2024. i 2025. godine može se videti da je imala znatno veće prihode, a slične rashode te je prethodne godine sebi obezbedila veću zaradu.

2024. je prihodovala 1.939.368 evra i imala rashode od 1.515.363 evra, te je njen neto dobitak iznosio 424.005 evra, 100.000 evra manje nego naredne godine.

2023. godine, firma "Ceca Music" je zaradila 541.111 evra.

Takođe, njen bruto prihod bio je manji, a u 2024. godini je porastao za 21%, što znači da su joj prihodi napredovali. S druge strane, u 2024. rashodi su uvećani za skoro 600.000 evra, pošto su u 2023. iznosili 972.692 evra, te je zbog toga ukupna zarada u 2024. manja u odnosu na 2023. godinu.

Poslovni bruto prihod njene firme „Ceca music“ u 2022. bio je čak 1.886.000 evra, ali prijavljeni su rashodi od 1.260.000 evra, pa je pevačici, nakon što je platila i porez državi od 94.000 evra, na kraju ostala neto zarada od 532.000 evra.

Ona je 2021. godine imala ukupan prihod od 618.000 evra, ali je imala rashod u poslovanju od 394.000, pa je pevačici, nakon plaćenih poreza državi u iznosu od skoro 29.000 evra, ostalo 197.000 evra.

Treba uzeti u obzir da je tokom 2020. i 2021. godine bila aktuelna pandemija korona virusa, te da je broj nastupa bio znatno manji.

Iako je Ceca Ražnatović svoj poslednji album "Autogram" objavila pre 10 godina, stari hitovi najveće balkanske zvezde i dalje suvereno vladaju na platformi Jutjub, a od pregleda je u 2025. godini zaradila 300.000 evra.

