Nikolas Kejdž u 61. godini promenio prezime: Glumac otkrio razlog odluke!

Nikolas Kejdž, rođen kao Nikolas Kim Kopola, prošle godine je i zvanično promenio svoje ime u Nikolas Kejdž. Oskarovac je u novom intervjuu izjavio kako bi radije bio glava sopstvene porodice nego "rođak klovn" slavne holivudske dinastije Kopola. Svoju odluku je objasnio u novom intervjuu za Variety.

- Ja sam Nik Kejdž. Prošle godine sam i zakonski promenio ime", rekao je 62-godišnji glumac. "I u privatnom životu i pred kamerama, sam Nik Kejdž. Bolje je biti glava sopstvene male porodice nego klovn na marginama tuđe, pa sam odlučio da to prihvatim i budem 'Kejdž'."

Prezime Kejdž preuzeo je od lika iz Marvelovih stripova, Luka Kejdža, a kao inspiraciju je spomenuo i avangardnog umetnika DŽona Kejdža. Tražio je, kaže, "kratko i zvučno" ime, po uzoru na DŽejmsa Dina.

- Pomislio sam, dobro, zadržaću ime 'Nikolas' jer mi ga je otac dao - i to sa francuskim načinom pisanja, što me je oduvek frustriralo jer svi dodaju 'h'", objasnio je Kejdž. "Nemam pojma zašto mi je dao francusko ime! Ali eto, jeste." Dodao je i da mu je svejedno da li ga zovu "Nik" ili "Nikolas" jer se odaziva na oba imena.

Kejdž je sin pokojnog Avgusta Kopole, starijeg brata reditelja Frensisa Forda Kopole i glumice Talije Šajer. Drugi poznati članovi porodice uključuju Frensisovu ćerku Sofiju Kopolu i Šajerinog sina DŽejsona Švarcmana. Roditelji Avgusta, Frensisa i Talije bili su kompozitor Karmin Kopola, koji je komponovao muziku za mnoge sinovljeve filmove, i Italija Kopola. Pod umetničkim prezimenom Kejdž potpisan je tokom cele karijere, uz izuzetak televizijskog pilota iz 1981. i filma Fast Times at Ridgemont High iz 1982. godine.

Dok je snimao taj film, ispričao je, ljudi su mu neprestano dobacivali rečenice poput "Volim miris Nikolasa ujutru", aludirajući na slavnu rečenicu iz filma njegovog ujaka "Apokalipsa danas". Takva vrsta pažnje otežavala mu je rad i na kraju mu je dozlogrdila, piše People.

- Odlučio sam da mi to ne treba i promenio sam prezime u Kejdž - rekao je za Wired 2022. godine.

- Ono je kombinacija Luka Kejdža iz Marvelovih stripova i avangardnog kompozitora DŽona Kejdža. To mnogo govori o svemu čime sam se otada bavio.

Autor: A. Nikolić

