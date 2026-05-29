Emina Jahović drži najrigorozniju dijetu: Pogledajte šta doručkuje! Košta samo 400 dinara, a pevačica ovako ima liniju iz snova!

Pevačica Emina Jahović jedna je od najlepših u svojoj branši, a svoju liniju čuva tako što trenira i zdravo se hrani. Emina je sada pokazala šrta jede za doručan.

Na tanjiru Emine Jahović našla su se jaja, kao i masline, paradajz i krastavac. Njen doručak ukupno košta oko 400 dinara.

Kako bi zadržala mladolik izgled i očistila organizam, Emina primenjuje proces autofagije. Međutim, pevačica je svojevremeno začudila mnoge priznanjem da zbog svog izgleda doslovno gladuje. Pevačica je otkrila da jednom mesečno praktikuje rigorozno uzdržavanje od jela, te da ne jede "po 48 sati tačno".

O svom strogom režimu često obaveštava pratioce, pa je tako na Instagramu jednom prilikom podelila kako odbrojava sate do narednog obroka. „Tačno 20 sati bez hrane. Idemo!”, poručila je Jahovićeva, uz napomenu da planira da nastavi u tom ritmu još 28 sati. Pevačica je dodala da ovakvo gladovanje praktikuje „već neko vreme”.

Svakodnevni treninzi olakšani teretanom u kućiPored strogog posta, njena vitka figura je i rezultat fizičke aktivnosti. Emina svakodnevno vežba, a održavanje ovakve rutine joj je znatno olakšano činjenicom da u sklopu svog doma u Istanbulu poseduje sopstvenu teretanu.

