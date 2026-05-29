Melina sva u dijamantima: Isplivala nova fotka sa venčanja sa milionerom, izraz lica sve govori (FOTO)

Melina Arnold, javnosti poznata po prezimenu Džinović, prošlog meseca je tri dana slavila udaju za 23 godine starijeg britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja.
Njih dvoje su se venčali u opštini u Monte Karlu pred sedamdesetak zvanica.
U javnost je sada dospela nova Melinina fotografija s venčanja, tačnije, sa svečane večere nakon venčanja u Portofinu. Na njoj se vidi Melina u crnoj elegantnoj haljini s golim ramenima, s dijamantskim nakitom oko vrata i minđušama, dok joj je kosa pokupljena u punđu.
Kako se može videti na fotografiji, Melinin osmeh i izraz lica govori više od 1.000 reči, pa je i više nego jasno da je toga dana bila apsolutno zadovoljna zbog svega što joj se dešavalo.
Podsetimo, Harisova bivša na venčanju je nosila prsten s dijamantom od 10 karata u vrednosti od 80.000 evra.
Ono što je sve iznenadilo bio je podatak da je Melina, koja je odabrala da za njeno venčanje sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je jahtom i helikopterima impresionirala zvanice, ali se stisla kad je njihov smeštaj bio u pitanju. Rezervisala je najjeftinije sobe u hotelu, čija cena je po noći oko 280 evra.
