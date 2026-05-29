AKTUELNO

Domaći

Bežali su od mene kao da imam TIFUS! DJ Krmak otkrio kakvo poniženje je doživljavao od kolega pevača, a jedan je od najobrazovanijih na estradi!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/DJ Krmak Official Channel ||

Godinama interesovanje za njegov lik i delo ne jenjava.

Čuveni DJ Krmak, čije je ime Goran Žižak, nailazio je na razne osude i podsmehe u javnosti kako zbog svog stila odevanja, stajlinga, čudnih frizura, ali i tekstova pesama koje je izvodio.

Međutim, ono što je interesantno, Krmak je izuzetno obrazovan, ako ne i najobrazovaniji muzičar na našim prostorima. Kako mediji navode on ima diplome Pravnog, Filozofskog i Pravoslavno bogoslovskog fakulteta.

Iako je godinama prisutan na estradi, ne krije da su se pojedine kolege ograđivale od njega.

- Evo posle 20 godina, to je u redu. Sećam se, neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se uključe kamere bežale su od mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo - istakao je jednom prilikom pevač.

Foto: Printscreen YouTube/DJ Krmak Official Channel

On je jednom prilikom otkrio i kako je nastao ovaj neobičan nadimak Krmak i zašto ga je zadržao.

- U Švajcarskoj je jedan klinac hteo da mi napravi neki reklamni plakat. Slika je bila crno-bela, kao da sam lice sa poternice, samo je još falilo da piše "Traži se". Rekao sam mu da napiše šta god hoće, konj, krava, tele, krmak, šta me briga. On ode gore i napiše "Doktor Krmak". Polepio je to po kafani, a već sledeće veče je 200 ljudi bilo u kafani. Podigao sam sebi cenu, tačnije počeo sam da zarađujem više. Video sam da taj Krmak iritira ljude - rekao je DJ Krmak u jednom potkastu.

Autor: R.L.

#DJ Krmak

POVEZANE VESTI

Domaći

'KOLEGE SU MI GOVORILE DA SAM KRALJ, A ONDA SU BEŽALI OD MENE KO DA IMAM TIFUS!' DJ Krmak napravio haos na estradi, a onda nestao bez traga! Evo gde s

Zadruga

NEKAD JU JE KOVALA U NEBESA, SADA SROZAVA! Maja daje sve od sebe da omalovaži Staniju: PRSTI SU TI KAO SARAJEVSKI ĆEVAPI! (VIDEO)

Zadruga

Klošaru jedan, sad bih te isprebijala: Stanija kipti od besa zbog Alibabe, on ne prestaje da joj preti! (VIDEO)

Domaći

Nepismeni pevač jedan je od najbogatijih na našoj estradi: Ne umem da čitam, imam tri razreda!

Zadruga

On je prostak prema ženama: Miona besna na Ša zbog njegovog vulgarnog rečnika, on smatra da od njega pravi manijaka! (VIDEO)

Zadruga

SAD SE DRUŽITE, A NEKAD STE HTELI... Aneli pecnula Daču i Ivana jer su zakopali ratne sekire, pa joj Virijević odbrusio! (VIDEO)