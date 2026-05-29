Bežali su od mene kao da imam TIFUS! DJ Krmak otkrio kakvo poniženje je doživljavao od kolega pevača, a jedan je od najobrazovanijih na estradi!

Godinama interesovanje za njegov lik i delo ne jenjava.

Čuveni DJ Krmak, čije je ime Goran Žižak, nailazio je na razne osude i podsmehe u javnosti kako zbog svog stila odevanja, stajlinga, čudnih frizura, ali i tekstova pesama koje je izvodio.

Međutim, ono što je interesantno, Krmak je izuzetno obrazovan, ako ne i najobrazovaniji muzičar na našim prostorima. Kako mediji navode on ima diplome Pravnog, Filozofskog i Pravoslavno bogoslovskog fakulteta.

Iako je godinama prisutan na estradi, ne krije da su se pojedine kolege ograđivale od njega.

- Evo posle 20 godina, to je u redu. Sećam se, neke kolege su mi govorile da sam kralj, a kada se uključe kamere bežale su od mene kao da imam tifus, ali nije mene to pogađalo - istakao je jednom prilikom pevač.

On je jednom prilikom otkrio i kako je nastao ovaj neobičan nadimak Krmak i zašto ga je zadržao.

- U Švajcarskoj je jedan klinac hteo da mi napravi neki reklamni plakat. Slika je bila crno-bela, kao da sam lice sa poternice, samo je još falilo da piše "Traži se". Rekao sam mu da napiše šta god hoće, konj, krava, tele, krmak, šta me briga. On ode gore i napiše "Doktor Krmak". Polepio je to po kafani, a već sledeće veče je 200 ljudi bilo u kafani. Podigao sam sebi cenu, tačnije počeo sam da zarađujem više. Video sam da taj Krmak iritira ljude - rekao je DJ Krmak u jednom potkastu.

Autor: R.L.