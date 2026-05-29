Završila sam na psihijatriji, a od šoka se i porodila! Bivša misica hitno smeštena u bolnicu, nakon trača da je njen muž u šemi sa Petrom Grašom!

Misica je sa košarkašem dobila drugo dete.

Bivša manekenka i misica Viktorija Rađa (45) gostovala je u podkastu Dorijana Klarića "Ajmo iskreno" i dotakla se trača kojeg se rado seti i danas, a kružio je još pre 15 godina.

Naime, šuškalo se kako su njen suprug Dino Rađa (55) i pevač Petar Grašo (46) više od prijatelja, i to baš u trenutku kad su misica i košarkaš čekali drugo dete.

- Suludi su ti tračevi. I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome ko je izmislio taj trač došla i poljubila mu ruku jer nam je toliko uveselio život. To kako se mi zezamo s tim, to je genijalno - priznala je uz smeh te dodala kako ih je nedavno uhvatila.

- Završila na psihijatriji, završila sam u bolnici i rodila zbog šoka, a tad sam nosila drugo dete, Niku. Stvarno sam bila trudna tad i došao je taj trač do nas i ja sam stvarno rodila zbog Petra Graše Niku 27. februara, zaista sam se porodila. Zaista je Petar Grašo kriv što sam se tad porodila jer smo se toliko rugali, on se toliko zezao da sam se ja smejala i meni je pukao vodenjak od smeha - ispričala je Viktorija u podkastu.

Autor: R.L.