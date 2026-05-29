Učite ćerke da traže saputnika, a ne nekog ko će ih izdržavati! Ognjenova Mina poslala moćnu poruku svim roditeljima!

Vredno radi na vaspitavanju svoje dece.
Voditeljski par Ognjen i Mina Amidžić roditelji su dvoje dece, sina Peruna i ćerke Lole, i svaki trenutak ulažu u njihovo vaspitanje.
Mina je sada podelila jednu objavu na društvenim mrežama, te se obratila svim roditeljima o tome kako treba usmeravati svoju decu.
Učite svoje ćerke finansijskoj nezavisnosti, kako bi u životnom partneru tražile saputnika, a ne nekoga ko će ih izdržavati. I učite svoje sinove samostalnosti u svakodnevnom životu, kako bi u partnerki tražili voljenu osobu, a ne nekoga ko će im voditi domaćinstvo - poručila je Ognjenova supruga.
Autor: R.L.