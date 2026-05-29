Drugovi su me zadirkivali što radim u bašti! Naša pevačica ČUVALA KOZU kraj Morave u detinjstvu, krila se od prijatelja iz razreda!

Izvor: Blic/Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Danas je jako ponosna na sve što je radila u detinjstvu.

Pevačica Dragica Zlatić ne krije koliko je ponosna na svoj rodni kraj, pa tako često posećuje svoju kuću na Goliji, koja se nalazi u gotovo netaknutoj prirodi.

Iako joj je sada zabavno kada se priseti detivnjstva, u tim godinama bilo je mnogo zadirkivanja od strane drugova iz razreda zbog seoskih poslova koje je obavljala.

- Kad sam bila mala devojčica stalno sam bila nešto bolešljiva, mada ni sad nisam nešto bolja, roditelji su kupili kozu jer je kozje mleko zdravo. I posle nekog vremena, valjalo bi da se koza izvede napolje malo, da pase travu kako ne i jela samo veštačku hranu. I kaže meni tata, pošto smo mi blizu Morave, da odem malo do Morave sa kozom, da je pričuvam malo dok pase - ispričala je jednom prilikom Dragica i dodala:

- Ja poslušam tatu, odem i vidim neke drugare iz razreda i pomislim da ako me oni vide sa kozom sam ugasila, mogu slobodno da se ne vraćam u školu jer su me pre toga već zezali kad su me videli da radim u bašti. Uglavnom, pored mene su bile ogromne koprive i ja sam se samo bacila u te koprive i zalegla tu da se sakrijem, a koza je ostala sama, baš me briga za kozu - otkrila je pevačica.

Autor: R.L.

