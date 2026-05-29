Postao je otac sa 19 godina, a ćerka mu je invalid od rođenja! O ovoj teškoj životnoj situaciji Era Ojdanić retko priča!

Nije mu lako.

Iako je folk pevač Era Ojdanić (75) u javnosti prepoznatljiv po svom dečačkom duhu, uvek spremnoj šali i dobrom raspoloženju, iza njegovog osmeha krije se bolna porodična sudbina o kojoj on retko i nevoljno govori.

Era se sa teškim životnim iskušenjima susreo još u ranoj mladosti, s obzirom na to da je postao otac sa samo 19 godina. Njegova ćerka Jasmina rođena je sa invaliditetom usled komplikacija tokom porođaja.

Prema pevačevim rečima, babice su tokom intervencije koristile vakuum i tom prilikom bebi oštetile moždani nerv.

- Jasmina je invalid od rođenja. Otkad se rodila, Jasmina živi sa mnom. Nju su babice na rođenju izvlačile na vakuum. Odmalena je vreme provodila sa mojom majkom... Baba Radina je, u stvari, nju odgajila više nego Ljupka, jer Ljupka je radila godinama, ovde u motelu, tako je to bilo… Kada su je porađale, babice su bebi tom prilikom oštetile neki moždani nerv. Zbog oštećenja tog nerva ona ne može da govori kako treba, osamdeset posto je invalid. Jasmina je, znači, ostala invalid, ali, hvala Bogu, nije invalid sto posto, da je nepokretna, u kolicima, da mora da koristi pelene, znate već. Hvala Bogu, nije tako, ona samo ima problem sa otežanim govorom. Ona osim toga fenomenalno funkcioniše - pričao je Era iskreno za medije jednom prilikom.

