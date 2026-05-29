Kad mi poštar donese penziju DUGO RIDAM! Boris Bizetić priznao da ima finansijskih problema: Nije mi žao što sam DAVAO!

Boris Bizetić priznao da ima finansijskih problema: Nije mi žao što sam DAVAO!

Poklanjao je pesme, a sada kad dobije penziju dođe mu da zaplače.

Boris Bizetić, glumac, kompozitor, tekstopisac i voditelj, decenijama je gradio uspešnu karijeru na našim prostorima.

Tokom svoje dugogodišnje karijere pisao je tekstove, ali ih i „poklanjao šakom i kapom” drugim pevačima, što ga je kasnije skupo koštalo. Naime, kako je već u penzionerskim danima, Bizetić je istakao da svojim primanjima ni najmanje nije zadovoljan, baš naprotiv.

Boris je prilikom jednog gostovanja otkrio kako reaguje na svoju finansijsku situaciju i momenat kada mu poštar uruči penziju.

- Kada mi poštar donese penziju dugo ridam. Zabavno je - rekao je on, pa dodao da, kada mu stigne malo veća svota, „poljubi poštara u obraz”.

Finansije mu, priznaje, nikada nisu bile prioritet. S druge strane, nije mu žao što je davao pesme svima onima kojima bi zatrebalo.

- Nije mi žao što sam davao, ko god se javio, uvek sam davao pesme. To će biti čudno ovim današnjim generacijama, da tada niko nikom ništa nije plaćao. Pevač dobije pesmu od mene džabe, a ja onda, ako se ta ploča proda, dobijem preko računa svoj autorski honorar - objasnio je Boris Bizetić svojevremeno.

