Sa 17 godina sam VODILA LJUBAV SA KOMŠIJOM! Mina Kostić je bila smrtno zaljubljena u njega, a on ju je izbegavao!

Otkrila detalje svoje intime.

Pevačica Mina Kostić nedavno je javno progovorila o svom emotivnom životu, iskreno podelivši sa publikom detalje koji su obeležili njenu mladost, ali i teška iskustva sa bivšim partnerima.

Prisećajući se svojih ranih dana, pevačica je otkrila da je sa samo 17 godina bila intimna sa svojim komšijom.

Međutim, njena prva velika patnja bio je njen školski drug, u koga je bila "smrtno zaljubljena" od prvog razreda osnovne, pa sve do srednje škole.

- Što se komšije tiče, u prvu simpatiju sam bila zaljubljena od prvog razreda osnovne škole, pa sve do srednje. On je bio moj školski drug. Smrtno sam bila zaljubljena, a on je mene izbegavao. Cela škola je znala da mi se on sviđa, pa me je učiteljica stavila da sedim sa njim, a on me je još više izbegavao. Na sve načine sam pokušala da mu se približim, ali džabe - rekla je Mina i dodala:

- Prvi poljubac dogodio se u Beču. Nisu mi klecale noge, nisam ni znala kako to izgleda. Imala sam 17 godina, on je bio moj komšija. Svirao je bubnjeve. On mi je bio prvi momak sa kojim sam vodila ljubav - ispričala je Mina nedavno.

Autor: R.L.