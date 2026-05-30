Smršao 13 kilograma! Petar Grašo izbacio hleb i testenine, ali jednog užitka ne može da se reši!

Ovoga se ne odriče!
Poznati muzičar Petar Grašo nedavno je iznenadio javnost svojim novim izgledom, uspevši da smrša čak 13 kilograma.
Iako ima zakazan veliki broj koncerata i živi izuzetno brzim tempom, pevač ističe da ključ njegovog uspeha nije bila samo poslovna iscrpljenost, već svesna odluka da pređe na zdraviji način života.
Glavna tajna njegovog uspeha leži u kombinaciji redovnih treninga i redukovane ishrane. Trenira od tri do pet puta nedeljno, kombinujući sport i tegove, a ovaj ritam mu je vremenom prerastao u pozitivnu zavisnost zbog koje se sada odlično oseća u svom telu.
Što se tiče jelovnika, pevač se oslonio na kalkulator kalorija i osnovno pravilo mršavljenja – da potroši više kalorija nego što unese. Iz svoje ishrane je potpuno izbacio hleb i testeninu.
Iako kaže da se u nekom trenutku čovek mora pozdraviti sa određenim namirnicama, to nije zauvek, pa tako picu sada jede jednom mesečno, dok se njegova ishrana uglavnom bazira na mesu i povrću. Ipak, postoji jedan užitak kojeg se nikada neće odreći, a to je crno vino.
Autor: R.L.