Neda Ukraden spremna da još jednom POKUCA NA VRATA EVROVIZIJE! Ovo je jedini uslov!

Već nekoliko puta se oprobala na takmičenjima ovog tipa.

Naša legendarna pevačica Neda Ukraden u avgustu će napuniti 76 godina, ali to je ne sprečava da ide u korak sa novim trendovima, a ni enegije joj ne manjka.

Kao što je već poznato ona je veliki ljubitelj takmičenja, pa tako ne čudi što bi još jednom pokušala da predstavlja našu zemlju na takmičenju za najbolju pesmu Evrope - Evroviziji.

- Ako je dobra pesma, ja sam rekla samo dobra pesma, nebitan je plasman mene tamo, samo da možeš sa tom pesmom raditi, da napraviš posao neki, a ne da je otpevaš jednom i više nikad u životu - rekla je Neda za emisiju "Premijera".

Autor: R.L.