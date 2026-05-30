Nemirna je, sad je već malo teže! Dea Đurđević dva meseca pred porođaj otkrila sve detalje trudnoće, smislila ime za bebu, ali jednu stvar još nije uradila!

Ima još malo vremena.

Jedna od omiljenih voditeljki na našim prostorima, voditeljka jutarnjeg programa TV Pink, Dea Đurđević trenutno je u drugom stanju i povukla se sa malih ekrana na neko vreme.

Sada se ona u sedmom mesecu trudnoće pojavila na jednom prestoničkom događaju i otkrila kako će se beba zvati, da li joj je naporno, ali i šta još nije spremila za dolazak naslednice.

- Mala Iris Petrović, nemirna katastrofa, ali dobro, kupila sam krevetac i kolica i to je to, ostalo ništa. Polako, ima vremena - rekla je nasmejana trudnica i dodala:

- Ostalo je još dva meseca, dobro podnosim trudničke dane. Toliko sam se hvalila kako je sve dobro, kako nemam mučnine, sad je već bogami malo teže, ali dobro je - rekla je Dea.

