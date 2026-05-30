Ima još malo vremena.
Jedna od omiljenih voditeljki na našim prostorima, voditeljka jutarnjeg programa TV Pink, Dea Đurđević trenutno je u drugom stanju i povukla se sa malih ekrana na neko vreme.
Sada se ona u sedmom mesecu trudnoće pojavila na jednom prestoničkom događaju i otkrila kako će se beba zvati, da li joj je naporno, ali i šta još nije spremila za dolazak naslednice.
- Mala Iris Petrović, nemirna katastrofa, ali dobro, kupila sam krevetac i kolica i to je to, ostalo ništa. Polako, ima vremena - rekla je nasmejana trudnica i dodala:
- Ostalo je još dva meseca, dobro podnosim trudničke dane. Toliko sam se hvalila kako je sve dobro, kako nemam mučnine, sad je već bogami malo teže, ali dobro je - rekla je Dea.
