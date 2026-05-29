Šuškalo se da je u tajnoj vezi sa Zdravkom Čolićem, a srce ove čuvene pevačice ukrao je vaterpolista!

Bila je tiha patnja cele bivše Juge.

Hrvatska pevačica Doris Dragović, čije je pravo ime zapravo Dorotea Budimir, bila je često meta ogovaranja, kada je njen ljubavni život u pitanju.

Naime, mnogi su svojevremeno bili ubeđeni da je ova atraktivna pevačica u tajnoj romantičnoj vezi sa legendarnim pevačem Zdravkom Čolićem.

Ove glasine su bile dodatno podgrejane njihovom profesionalnom saradnjom. Naime, Doris se pojavila u Čolićevom spotu za pesmu „Ti možeš sve, al' jedno ne” (gde je tumačila ulogu Ruške), a stajali su jedno pored drugog i na snimanju velikog hit projekta „Za milion godina”.

Sam Zdravko Čolić je svojevremeno za medije izjavio da su se tokom snimanja šoua „Ti si mi u krvi” u Deliblatskoj peščari i Novom Sadu malo flertovali. Prisetio se da je Doris tada pevala u splitskoj grupi „More”, te je priznao da su „malo očijukali” i da je ona bila „vrlo zgodna”.

Ipak, uprkos svim simpatijama i nagađanjima javnosti, njeno srce je u potpunosti osvojio jedan sportista. Ona je zavela poznatog vaterpolistu Marija Budimira. Ovaj par se venčao 1990. godine, i od tada pevačica zvanično nosi njegovo prezime, te su već decenijama u srećnom braku držeći svoj porodični život daleko od znatiželjnih pogleda javnosti.

Autor: R.L.