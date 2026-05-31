Išamarao ga je sa kesom kovanica! Poznati pevač otkrio kako je Rođa Raičević prošao kad je tražio novac od Miloševićevog sina!

Morala su da se znaju pravila.

Denser Ivan Gavrilović bio je blizak političkim krugovima u jeku svoje popularnosti, što je već svima dobro poznato, te je Ivan i te kako znao njihove tajne, ono šta vole, šta ne vole i kako da se sa njima postavi.

- Pevači su tu da zabave, politika je bila neminovna da se povežemo sa ljudima na visokim funkcijama. Sa ove distance mnogo je bolje da postoji granica. Da ne ulaziš previše u tako nešto - rekao je Ivan.

On je podelio i jednu neprijatnu anegdotu kada je sin tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića, Marko Milošević bio veoma neprijatan, pa čak i grub prema Rođi Raičeviću.

- Postojala je ulična hijerarhija. Oni su bili uvek tu negde u javnom životu. Ćak i sin predsednika i njegova ćerka. Marija je imala "Košavu", Marko "Madonu" i nije bilo povlašćenih. Ima jedna urbana legenda. Rođi Raičeviću ukraden je u ono vreme fantastičan auto. Posle nedelju dana on se nekom obratio, auto je nađen, otkup je bio četiri, pet hiljada maraka. On tom koji mu je našao auto. Marko držao je neku diskoteku, Rođa mu je rekao" ja ću da dođem kod tebe, ali možeš da mi daš dve ili tri hiljade da bi nastupao" i on mu dao te pare, ali sve u kovanicama od pedeset centi i sa onom kesom ga išamarao. Ovaj mu izbrojao sitne pare u pet hiljada kovanica dok nije došao do dve i po hiljade. Dakle, ako se ti postaviš korektno prema tim ljudima i oni se postavljaju tako, znali su da sutra može da ih nema - ispričao je Gavrilović.

