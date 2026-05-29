BILA JE LUDO ZALJUBLJENA U NJEGA! Džejla Ramović otkrila koji naš poznati pevač joj je tiha patnja od malena!

Ovom izjavom mnoge je iznenadila.

Mlada pevačica Džejla Ramović otkrila je pred kamerama emisije "Premijera" da je Milan Stanković oduvek njena "tiha patnja" i čovek u kog je bila zaljubljena od malena.

- Da! Pa ko nije. Kako sam ja pošla u estradni svet, on je tako nestao i ja njega slabo poznajem, možda smo se jednom sreli na jednom događaju. On je moj selebriti kraš, oduvek, ja sam presrećna što se on vraća - rekla je Džejla.

Ona je takođe dodala da na svom telu ne bi radila nikakve estetske korekcije, jer je veoma zadovoljna onim što joj je prirodala dala.

- Moja je sreća što sam ovakva, i što nisam imala potrebu da menjam bilo šta, možda da je neka duša u ovom telu, možda želela da nešto promeni - navela je mlada pevačica.

