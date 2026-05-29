Šok! Našoj pevačici zbog korekcije lica pao kapak: Izgledala sam kao plastična lutka, lice mi se izobličilo

Pevačica Goca Božinovska godinama važi za osobu koja vodi računa o svom izgledu, ali i otvoreno govori o estetskim korekcijamakojima se povremeno podvrgavala.

Ipak, kako je ispričala, jedno iskustvo sa botoksom ostavilo je neprijatne posledice, zbog kojih je, kako kaže, čak razmišljala da potpuno odustane od takvih tretmana.

Problem se, prema njenim rečima, pojavio kada joj je nakon intervencije došlo do spuštanja kapka na jednom oku, što je značajno promenilo njen izgled.

O ovom lošem iskustvu od pre nekoliko godina Goca je iskreno govorila u emisiji "Magazin In", ističući da se dugo plašila novih intervencija:

- To se desilo pre četiri godine. Zbog botoksa mi je pao kapak. Tada sam rekla ''nikada više'', ali kad nađeš pravog doktora, promeniš mišljenje. Nisam ništa radila godinu dana, meni moj doktor kaže sada: "Goco, dođi", ali ja ne bih da preterujem.

Posledice neuspešnog tretmana bile su toliko vidljive da ih nije bilo moguće sakriti ni pred kamerama.

Pevačica se prisetila trenutka kada je shvatila da joj se izgled lica promenio.

- Imala sam problem s botoksom. Primetila sam promene na licu u vreme kad sam snimala jednu emisiju na RTS jer sam izgledala kao plastična lutka. Nisam žena koja se zateže putem tih varijanti do neprepoznatljivosti i nemam previše iskustva s takvim intervencijama, ali za ovo se videlo da nešto nije kako treba.

Goca je za domaće medije detaljnije objasnila kako je njeno telo loše odreagovalo na tretman.

- Mislim da mi telo nije dobro reagovalo na botoks i izgledala sam kao pokvarena lutka. Rekla mi je posle žena kod koje sam bila da moje telo jednostavno tako reaguje i da je potrebno vreme da se sve smiri i slegne. Posle toga botoks nisam stavljala. Mislim da sam ja samo za kreme i te varijante. Svi su primetili da nešto nije u redu, a posle je bilo kasno, ne može botoks da se izvadi kad se stavi, može samo da ispari. Jesam ja izgledala mlađe, ali izobličeno i nekako ukočeno. Otad nisam više stavljala i sad sam skeptična, pa ni drugima ne preporučujem. Svaka čast pevačicama koje se non-stop botoksiraju, ja više ne smem.

