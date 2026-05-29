AKTUELNO

Domaći

Šok! Našoj pevačici zbog korekcije lica pao kapak: Izgledala sam kao plastična lutka, lice mi se izobličilo

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Goca Božinovska godinama važi za osobu koja vodi računa o svom izgledu, ali i otvoreno govori o estetskim korekcijamakojima se povremeno podvrgavala.

Ipak, kako je ispričala, jedno iskustvo sa botoksom ostavilo je neprijatne posledice, zbog kojih je, kako kaže, čak razmišljala da potpuno odustane od takvih tretmana.

Problem se, prema njenim rečima, pojavio kada joj je nakon intervencije došlo do spuštanja kapka na jednom oku, što je značajno promenilo njen izgled.

O ovom lošem iskustvu od pre nekoliko godina Goca je iskreno govorila u emisiji "Magazin In", ističući da se dugo plašila novih intervencija:

- To se desilo pre četiri godine. Zbog botoksa mi je pao kapak. Tada sam rekla ''nikada više'', ali kad nađeš pravog doktora, promeniš mišljenje. Nisam ništa radila godinu dana, meni moj doktor kaže sada: "Goco, dođi", ali ja ne bih da preterujem.

Foto: TV Pink Printscreen

Posledice neuspešnog tretmana bile su toliko vidljive da ih nije bilo moguće sakriti ni pred kamerama.

Pevačica se prisetila trenutka kada je shvatila da joj se izgled lica promenio.

- Imala sam problem s botoksom. Primetila sam promene na licu u vreme kad sam snimala jednu emisiju na RTS jer sam izgledala kao plastična lutka. Nisam žena koja se zateže putem tih varijanti do neprepoznatljivosti i nemam previše iskustva s takvim intervencijama, ali za ovo se videlo da nešto nije kako treba.

Foto: Instagram.com

Goca je za domaće medije detaljnije objasnila kako je njeno telo loše odreagovalo na tretman.

- Mislim da mi telo nije dobro reagovalo na botoks i izgledala sam kao pokvarena lutka. Rekla mi je posle žena kod koje sam bila da moje telo jednostavno tako reaguje i da je potrebno vreme da se sve smiri i slegne. Posle toga botoks nisam stavljala. Mislim da sam ja samo za kreme i te varijante. Svi su primetili da nešto nije u redu, a posle je bilo kasno, ne može botoks da se izvadi kad se stavi, može samo da ispari. Jesam ja izgledala mlađe, ali izobličeno i nekako ukočeno. Otad nisam više stavljala i sad sam skeptična, pa ni drugima ne preporučujem. Svaka čast pevačicama koje se non-stop botoksiraju, ja više ne smem.

Autor: N.B.

#Goca Božinovska

#Karijera

#Operacija

#kapak

#koncert

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

PROREZ NA FARMERKAMA NAPRAVIO HAOS: Džejla Ramović nikad provokativnija, mnogi se pitaju DA LI NOSI VEŠ! (FOTO)

Domaći

ZATEGNUTA KAO PRAĆKA! Emina Jahović pokazala kako izgleda bez trunke šminke, s kosom skupljenom u rep, SVAKI MIŠIĆ NA SVOM MESTU! (FOTO)

Domaći

U sedmoj deceniji izgleda kao avion: Alka Vuica se skinula i pokazala savršenu liniju, o njenim nogama svi pričaju (FOTO)

Domaći

Ovo je tajna njene vitke linije: Anastasija Ražnatović od jutra u teretani, pozirala bez trunke šminke! (FOTO)

Domaći

Naša glumica (47) u teretani pokazuje ogromne silikone: Snimala se na traci sa FUL ŠMINKOM, svi se okretali za njom (VIDEO)

Domaći

Iva Štrljić ima 47 godina i brutalno telo! Godinama za doručak jede samo ovaj slatkiš koji svi obožavamo (FOTO)