Edita slikala trudnički stomak: Oduševila sve emotivnom porukom (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović broji sitno do porođaja, a sada je objavila selfi koji je iznenadio mnoge, naravno prijatno.

Ona se naime, slikala u ogledalu, a kako je stomak bio u prvom planu, pevačicu su svi hvalili da blista dok čeka da beba dođe na svet.

Edita je sudeći po objavi, bila u prirodi, te je pokazala i pratiocima kako izgleda za nju savršen odmor.

- Sama, problema pun kamion, celulita milion. Jeste dosadan majku mu… Ali šalu na stranu, trudnice moje, nadam se da se ne opterećujete time bar ne u ovoj fazi života, jer je ova faza kratka, a nagrada ogromna! Ne znam za vas, već sam nestrpljiva da upoznam svoju ljubav. I mama već zna gde će da vodi svoju ekipu na jesen - napisala je Edita na Instagramu.

Otkrila i kako se sada hrani

Inače, Edita uživa u najlepšem periodu svog života i izgleda bolje nego ikada, a nedavno je svima otkrila kako se hrani u drugom stanju.

Pevačica je na društvenim mrežama podelila sa svojim pratiocima kako ugađa sebi praveći domaće mekike. Ovaj mirisni specijalitet odmah je izazvao lavinu pozitivnih komentara, a mnogi su primetili da buduća majka istinski uživa u svakom trenutku iščekivanja dolaska bebe.

Autor: N.B.